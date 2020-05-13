網路對低齡族群的滲透能力正持續增強，32.9％的小學生網民在學齡前就開始上網。共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）13日聯合發布《2019年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》顯示，去年大陸未成年網民規模為1.75億，未成年人互聯網普及率達到93.1％。

《每日經濟新聞》報導，報告對大陸全國31個省（區、市）的小學、初中、高中及中等職業學校3.4萬多名學生進行抽樣調查。報告顯示，未成年人學齡前觸網比例明顯提升，互聯網對於低齡族群的滲透能力持續增強，32.9％的小學生網民在學齡前就開始上網。

不過，值得欣慰的是，未成年人對互聯網的認知正向積極，排名靠前的上網目的主要是作為認識世界的窗口、日常學習的助手、娛樂放鬆的途徑等。未成年人網路學習與學校課堂教育深度融合，做作業、複習、在線答疑、背單字等是網路學習的主要用途。

手機是未成年人使用最多的上網工具，達到93.9％。報告顯示，各類上網設備比例依序是手機、電視、桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦；擁有自己專屬上網設備的達到74％，其中自己有上網手機的為63.6％。

學習、聽音樂、玩遊戲位列上網活動前三名，其他還包括上網聊天、看短視頻、搜尋資訊等；聽音樂和玩遊戲仍然是未成年人最主要的網路娛樂活動。玩遊戲方面，手機遊戲占56.3％，電腦遊戲占24.6％；看短視頻和網路直播的比例，分別比2018年提升5.7％和6.4％；上網聊天是未成年人最主要的網路溝通社交方式，占58％。

初中是未成年人網路社會屬性形成的關鍵期。調查發現，小學生在網路從事聊天、使用社交網站、逛微博、逛論壇、看新聞、購物等各類社會化活動的比例，均明顯低於其他學歷段，初中開始則出現顯著增長。

未成年網民的增多，也引發了家長頭疼的孩子上網時長問題。報告顯示，未成年網民工作日日均上網時間在2小時以上的為9.9％，節假日日均上網時間在5 小時以上的為10.4％，這部分未成年網民可能受到過度使用互聯網帶來的不良影響。

報告針對未成年人互聯網使用狀況提出了具體建議。第一，是重視學齡前兒童的上網管理和教育，幫助孩子從觸網之初就養成良好的網路使用習慣；第二，從家庭、學校、政府、企業、社會等多個層面採取措施，有效降低未成年人過度使用互聯網的危害。

第三，構建系統的網路素養教育體系，重點將上網技能、防止沉迷、自我保護、資訊識別等能力作為必修課。

第四，完善未成年人網路保護機制，嚴厲打擊利用網路侵害未成年人安全和權益的違法犯罪行為。

(旺報 )