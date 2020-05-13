台灣新冠肺炎疫情近來已有緩和趨向，指揮中心也將從5月20日後將啟動第一階段「防疫旅遊」踩線團！趁著夏天來臨，也來空曠大自然走走，在七星潭大口深呼吸，露營車白天賞山海、夜間賞星；SUP立式單槳衝浪板體驗玩水、賞象鼻岩；跟著「石虎米農下田去」領探訪石虎棲地；富陽生態公園導覽體驗觀察各種昆蟲及動物好樂活！

Coleman × BEAMS ｜聯名迷幻圖紋露營遮陽帳。（圖取自KKday官網）

戶外豪華露營夯！位於七星潭邊的踏浪星辰Camp，就像是太平洋海邊的秘密基地，營區內提供了露營車、戶外帳篷等多種選擇，精心設計的營區風格，讓每一位旅人都能體驗與台灣東海岸零距離，山與海之間最簡單真實的風貌，來到這放鬆身心。電商平台KKday與日本知名品牌BEAMS合作，於KKday平台上也能預購本季最新款式ColemanＸBEAMS聯名露營商品，並精選初夏熱門的戶外體驗，帶著專屬的風格旅行好物，不論是野外露營、沁涼水上活動或是親子行程都樂活。

【花蓮露營體驗】星空野營＋海邊BBQ＋清水斷崖SUP曙光團。（圖取自KKday官網）

同樣位於花蓮，一次體驗星空下野營、沙灘上營火烤肉派對，吃飽喝足後聽著海浪的聲音進入夢鄉，在花蓮星空下野營就這麽簡單。隔日清晨再由教練帶領，划SUP迎接海上日出，右邊是耀眼曙光，左邊是壯麗的清水斷崖，此景畢生難忘！

夏季限定活動｜瑞芳深澳象鼻岩SUP體驗。（圖取自KKday官網）

熱愛戶外冒險水上活動的你，夏天當然要來堂「海上核心訓練課」。要說起現在最流行的水上體驗活動，當然是SUP立式單槳衝浪板體驗了，不僅是訓練核心肌群，還要保持平衡力，邊運動邊欣賞療癒的玻璃鏡面海。有別於以往站在岸上觀賞象鼻岩，從海上看巨大的海蝕洞與各種奇岩峭壁更為壯觀，過程中教練會全程拍照，紀錄生動影像，住在北部的旅人們也能就近體驗，是時候挖出防曬跟泳衣了！

花蓮刺激水上活動｜秀姑巒溪泛舟半日遊體驗。（圖取自KKday官網）

來趟刺激驚險的泛舟，讓大自然的力量來釋放你的壓力吧！在花蓮秀姑巒溪上，有著七處激流讓人驚險不已，在那飛躍激流的剎那，尖叫就是最佳紓解的時刻，三五好友們一起來體驗更增添樂趣，留下難忘美好的回憶！

苗栗通霄米文化｜跟著石虎米農下田去。（圖取自KKday官網）

夏天放暑假，親子旅遊增情感！跟著「石虎米農下田去」正是十分適合親子一同參與趣味又富有知性的行程。過跟著資深石虎米農人，帶著大家實際下田體驗插秧、撿螺、收割等等，一系列不同的農事，同時還有保育人員帶領探訪石虎棲地。歡迎對環境土地抱有熱忱的爸爸媽媽，帶著孩子來一場親近自然，有一點冒險又不失文化氣息的旅行。

台北戶外生態導覽｜富陽生態公園日間導覽體驗。（圖取自KKday官網）

富陽生態公園導覽體驗，則是由台灣昆蟲館的專業師資，帶著孩子到戶外，用生動的互動導覽方式，讓大人、小孩觀察各種昆蟲及動物，踏青之餘也更了解居住環境，讓孩子從快樂學習中尊重生命、愛護生態環境，與大自然親密接觸，是為假日午後親子一起享樂的獨特生態體驗！

(中時電子報)