免責警語：悟天的線上課程內容純粹為「個人存股心得」分享以及「研究紀錄」，內文所涉及之股票與SOP倍數，皆為悟天存股的思維與操作心得分享，並無推介特定股票以及特定價位買賣價位之用意，希望讀者能藉由悟天存股的心得分享，找出屬於自己買賣金控股的SOP流程，投資前請獨立思考、審慎評估！過去悟天的經驗不能保證投資人一定可以獲利，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，悟天無法為投資人績效負責。

小資族存股報稅更有利，怎麼說呢？

以一個月薪40000元的上班族來說，若存入年配息率6%的商品，分別以100萬、200萬、300萬和800萬來計算，可以看到當存股金額越大時，實際繳交稅金卻越少甚至退稅金額越大！

所以對於小資存股族來說，參與除權息也是個不錯的方式。此外，提醒股利所得計算方式=現金股利+股票股利，但其中股票股利的金額是配股股數x票面價值，而非股票現值計算，舉例說明：若第一金21.3除權息，配發現金股利1.1元，股票股利0.1元，若持有1張，則配發現金1100元和股票10股，除權息後股價是20元，股利所得計算為：現金股利1100元+股票股利10(股)x10(元)=1200元。

(圖文/孫悟天授權提供)

PS：表格內容是以2019年報稅試算基礎計算！持股800萬的稅率因所得淨額已經超過54萬，超過者應以12%稅率計算！

此表的最後800萬存股是因為配息金額=薪資金額，也就是不工作的狀態下，小資族依然可以領取上班所賺取的金額，又或者可說成小資族一天擁有16個上班時數，買了別人8個小時的上班時間！

相較於大戶們或是高資產族群因為稅率提高的關係還要考慮是否參加除權息，小資族們存股更為有利！

★★★額外提醒：夫妻股利所得可以分開計算，但8.5%可抵扣稅額上限8萬是以「戶」計算，小孩股利所得會自動匯入到夫妻雙方薪資較高者一方合併計算！因此，若為夫妻共同存股，可協議由薪資低者一方證券帳戶買進，但若用小孩帳戶存股，則一樣匯入薪資高者一方合併計算，並沒有比較優惠喔！

尤其快到7-8月除權息旺季，更要知道二代健保的影響。

警語：

悟天並非投顧老師，純粹跟大家分享用悟天自己利用存股買賣SOP流程所設定出的倍數心得，但最終股價表現還是以現況為主，悟天無法預判股價的高低點，因此請讀者自行分配好資金狀態以及審慎評估操作！SOP倍數只能做為參考值！悟天的線上課程以「心得分享」為主，不炒作特定股票、不意圖拉抬或壓低股票的價格，或與他人通謀，以約定的價格於自己出售或購入時，讓股友同時為相對行為；也不意圖影響市場股價或散布不實資料！

※本文由孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)