基隆市百安和百福兩家老人長期照顧中心因長期租賃問題與屋主楊姓男子等人發生糾紛，因此楊男在房屋外牆掛上「租約到期」、「請速還屋」字樣的白布條，引起來往路人關注，對此長照中心人員回應說，目前已進入司法程序，不再多發表意見。

根據基隆地院判決書指出，楊男自民國99年10月31日起將位於基隆七堵百六街上一間房屋的1樓至3樓，以每個月新台幣10萬元租給湯姓男子，租期至民國106年10月30日，而湯男在租下房屋後，隨即以首2年月租11萬元，後5年月租12萬元的價格，轉租給陳姓男子，陳男則與股東合夥經營百安、百福2家長照中心。

租約期滿後，湯男請業者遷讓房屋強制執行，陳男聲明異議，基隆地院審理後，認定陳男於租約期滿後負有返還租賃物義務，不能以房屋供老人使用而自認有權利使用，予以駁回。

陳男不服上訴台灣高等法院，主張租約期滿後，湯男已是無權占有人，不得請求返還房屋，經高院審理後，認定湯男請求返還房屋是基於租賃關係所為的債權請求，與非房屋所有權人無關，予以駁回。

基隆市政府社會處長吳挺鋒指出，兩家長照中心是業者租屋後合法申設，站在主管機關立場，不會介入雙方訴訟，但絕對會確保70名住民權益，以審查方式，確保住民的妥善照顧，他說，由於全案目前上訴至最高法院，結果尚未底定，但會先研議撤照程序及住民安置方案。

(中時 )