永豐金(2890)今年配發0.7元現金股利內幕曝光，公司年初原規畫配發0.77元現金股利，後來因新冠疫情擴大，所以將股利降到0.7元，目的是保留較多的帳上現金。永豐金董事長翁文祺表示，「冬天不知還有多長，還會多冷！」

永豐金今日股東會通過董事和獨董改選，公司提名人選全部當選，第七屆董事和獨董改選結果：董事有葉奇鑫、曹為實、朱士廷及陳思寬等4人。獨董當選人有潘維大、許建基及薛琦等3人。

稍晚永豐金將舉行董事會，推派新任董事長。

永豐金現任董事長翁文祺於今日股東會結束之際也發表感言，他表示，離開永豐金充滿不捨，三年前來到，誠惶誠恐。目前永豐金約有9000名員工，像個航空母艦，經營一掃陰霾再現風華。過去曾有小股東友善提醒我，當門神要小心，趕快回家。三年來我堅持做對的事情。

翁文祺表示，我在公司治理已經20多年，從過去在證期會時的宣導者和觀察者，到永豐金時的實踐者。我花很多力氣在公司治理上。什麼是公司治理？就是三個心：安心、放心、開心。首先員工可以安身立命，讓年輕人在永豐成家立業；其次放心，金融業是特殊行業要讓主管機關放心；最後是開心，就是股東投資開心。今年股利原規畫是0.77元，受疫情關係降為0.7元，因為不知冬天會多長多冷。

翁文祺表示，金融單位永續發展，一棒接著一棒，三年前從中華郵政來永豐金被媒體形容為救火隊，現在救火退隊場是很正常的事情。未來將回政大商學院財管系教書，涵蓋資本市場和公司治理。

(時報資訊)