大陸農業農村部部長韓長賦12日指出，目前大陸的非洲豬瘟防控工作，取得階段性成果。各地報告疫情數量、病死生豬無害化處理數量、農業農村部受理的疫情舉報數量均呈下降趨勢，今年以來至今未有發生區域性重大非洲豬瘟疫情。

據報導，韓長賦表示，近3個月生豬存欄增長、豬肉價格連續12周下跌，但生豬生產恢復的基礎還不穩固，市場價格還在高位震盪。農業農村部4月初啟動了違法違規調運生豬專項整治行動，把專項整治行動升級為「百日專項打擊行動」，嚴把生豬運輸出入關，嚴管運輸車輛和販豬行為。

韓長賦要求，各級農業農村部門強化疫情監測報告，建立分片包村包場疫情排查機制，完善疫情報告獎懲機制；強化常態化防控，指導督促規模養殖場落實「早發現、早報告、早預警、早處置」的要求，做好出欄檢疫、屠宰監管；加強病死豬無害化處理風險管控，繼續推進分區防控。

(中時 )