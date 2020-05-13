高市府教育局舉辦「校園性平事件調查人員初階培訓課程」，今年首次開放家長團體參加，引發滿天星婦女團體聯盟及民間團體不滿，質疑教育局此舉恐嚴重破壞校園性評機制，對此教育局表示開放家長團體是為了達到多元參與的效果，也呼籲各界共同關心與投入性別平等教育行列。

以往性平培訓課程僅開放律師、教師、醫師等具有專業背景人士參與，高雄市教育局今年首開全國先例開放家長團體參加，滿天星婦女團體聯盟擔心在毫無審核機制的情況下開放家長團體報名，將嚴重破壞校園性平環境，要求教育局即刻建立妥善審核標準。

對此高市教育局表示，今年不僅開放家長團體參與，並納入教師、校長團體，同時接受高雄律師公會推薦律師、以及市府社會局推薦社工人員報名，以廣納具相關專業背景之調查專業人員，達成多元參與目標。參加培訓的人員經過初階、進階與高階培訓完成、取得結業證書者，在提市府性別平等教育委員會通過後，納入人才庫。

依據「性別平等教育法」規定，學校的性別平等教育委員會得聘具有性別平等意識的家長代表為委員，所以教育局開放家長團體參加培訓並無不法， 教育局也籲請各界共同加入性別平等教育之推動行列，關心學校性別平等教育事務，共同營造無歧視、零霸凌的友善校園。

(中時 )