中信房屋網路調查顯示，結果顯示民眾認為最不可或缺的生活機能以「便利商店」拔得頭籌，顯示便利商店的多元服務已與民眾的日常形成緊密的連結。而「捷運站」與「量販店、大賣場、超市」則分別是位居第二與第三名。

目前國內四大便利超商總店數已逾上萬間，超商多元化的便利服務深受民眾依賴，住家附近缺少便利超商，可能真的非常「不便利」。中信房屋研展室副理張漢超指出，超商展店前都會進行商圈調查，評估來客數和營運成本是否合乎效益，換言之，如果居家周邊超商密集度較高，那麼也間接反映人流與環境發展相對較為成熟，因此的確有不少民眾在看屋前會先瞭解附近有無超商，並以此作為購屋考量。

民眾喜好第二名的友鄰設施是「捷運站」，對於已有捷運的都會地區來說，捷運系統提供了便利而且快速的交通方式。張漢超指出，一般民眾願意至捷運站搭車的步行時間大約是10分鐘以內，換算距離約是500～700公尺，如果住家與捷運站的距離時間滿足以上條件，那麼利用捷運通勤時才是真正的方便。

至於第三名的「量販店、大賣場、超市」則是民眾考量平日採購所需，而且量販店、大賣場、超市也經常與消費娛樂等消費型態結合，遇到促銷期更能夠省下荷包，可說是與民眾最貼近的多角化經營典範。張漢超表示，居家附近有量販店、大賣場、超市，家庭採買就能一站完成消費，有些賣場更提供車輛保養、商品宅配等附加服務，省時省力也省錢。

張漢超表示，友鄰及嫌惡設施通常是民眾在置產前會先觀察的指標，因為外在環境容易察覺，只要周邊的街道巷弄走一回，就可大致瞭解基本的環境狀況。事實上，民眾考量友鄰生活機能比起嫌惡設施還更重要，因為如果住家周邊機能不符合需求，那麼即使附近沒有嫌惡設施，民眾多半也不見得買單。

(時報資訊)