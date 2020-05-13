全球央行資金派對加持，先前被拋售的高收益債券短線已強彈逾14%，突顯高收益債追漲潛力。摩根投信指出，高收益債券除了具備殖利率相對較高的優勢外，從價值面來看，高收益債歷經超跌後的中長線買點已浮現，建議可觀察趁利差相對高點時進場，參與未來資本利得增值機會。

摩根投資基金-環球高收益債券基金產品經理黃奕栩表示，受疫情與能源價格大跌影響，高收益債殖利率與利差皆遠高於過去10年均值的水準，價格已反映極大的經濟衰退風險，預期實際違約率將低於目前市價反映出來的隱含違約率，後續信用利差可望回歸基本面而進一步收斂，帶動高收益債券的資本利得潛力。

黃奕栩建議，投資人可以密切觀察高收益債信用利差做為投資指標。黃奕栩說明，自1999年以來迄今，巴克萊美國高收益債指數每月底信用利差超過800bps，共發生過24次，若能把握機會進場投資，投資1年平均累積報酬率約30%，隨著投資年限拉長，持有2年和3年平均累積報酬更分別達48%和60%，且正報酬機率高。截至4月底，摩根美國高收益債指數信用利差達839bps，且較540bps的長期平均有吸引力。以評價面來說，布局高收益債的中長期買點浮現。

美歐日三大央行祭出QE來撐市，搭配財政政策做多，均為高收益債買盤形成重要支撐。不過，黃奕栩也提醒，考量聯準會購債計畫目前侷限於體質較佳的發行企業，且疫情發展仍須持續關注，建議宜選擇偏好質優標的高收益債投資策略。

黃奕栩說，綜觀全球主要券種最新殖利率，美元高收益債券最具吸引力，達8.05%，在高收益債券的配置策略上，集中布局美元計價債券，更能讓持有價值不易被稀釋。

(時報資訊)