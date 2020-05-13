今年總統教育獎得主，年齡最小是9歲的台北市三玉國小汪采函。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部今天公布今年總統教育獎獲獎學生名單，全國共推薦350人，159人進入複選，最後有大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，合計56名學生獲得殊榮。蔡英文總統將於7月17日在總統府頒獎給這些學生。

今年總統教育獎得主中，年齡最小是9歲的國小組台北市三玉國小汪采函，年齡最大則是45歲的大專組台南大學李文煥。

總統教育獎獲獎學生將獲頒獎狀、獎座，以及大專組每名25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元獎助學金，以資鼓勵。此外，今年適逢本獎項推動20年，累計1165個動人的學習故事典型，也將進行系列回顧展示。

今年獲獎者年紀最大的是45歲的李文煥，目前正在讀台南大學特教博士班，同時是視障協會理事長。他15歲時失明，視力驟降至0.01，於家中療養8年後，22歲突破困境前往台灣盲人重建院職業重建，習得盲人點字、按摩、日文及盲用電腦。

李文煥23歲重拾書本，超齡進入台北啟明學校高中部就讀，26歲起進入彰師大特教系，之後繼續在台南大學取得特教碩士及博士學位。同時，他以一個重度視障者擔任特教老師，教學足跡遍及全台。他生命歷程坎坷，卻展現出強韌的意念與耐心，因此獲獎。

今年才9歲的得主汪采函，4歲時因腦瘤壓迫視神經導致左眼失明，僅存右眼視力0.9、視野狹窄（約50度），經鑑定為視覺障礙。發病之初，經歷二次開顱手術切除腫瘤，4年多來，她經歷40幾次化療，目前仍持續進行。

汪采函對繪畫有興趣，他的繪畫作品獲得校內美術創作展金牌，也獲得「台北市春天畫展」第十四屆、第十五屆優等，所繪作品更獲得財團法人臺安基金會展出，印製為紀念文宣。

(中時 )