《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（13）日的國際新聞重點。

【1】 白宮官員紛紛戴上口罩 「這一幕」讓台人驕傲了

美國總統川普隨扈與副總統彭斯秘書接連傳出確診，連白宮特勤人員也中鏢，讓川普不得不下令白宮工作人員皆須戴上口罩上班。然而，當白宮人員紛紛戴上口罩時，有媒體注意到他們所戴的口罩，是出於台灣製造，上面還印有「Made in Taiwan」的標誌，讓「台灣能幫助」的理念成真。

【2】 美版陳時中直打臉川普：缺一關鍵 過早解封下場慘

雖然美國總統川普誓言近期就要重啟國家經濟，不過素有「美版陳時中」的國家過敏與傳染病研究院主任佛奇12日透過視訊在參議院聽證會上表示，當前美國追蹤與監控病毒的能力還不夠，如果沒有準備好就重啟國門，疫情復發的風險極高，屆時恐招致「不必要的折磨與死亡」。

【3】 美議員推新冠究責法案 授權川普制裁陸

美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆昨日提交「新冠病毒究責法案」，該法案授權美國總統川普，如果大陸拒絕配合國際社會針對新冠病毒起源的調查行動，川普將有權進行一系列制裁行動。

【4】 怕了！川普嚴防新冠 絕不讓死對頭裴洛西代總統

就在美國副總統彭斯的幕僚新冠肺炎確診後，總統川普終於和副手彼此保持距離，以防眾議院議長裴洛西代理總統一職。按照美國憲法規定，萬一正副總統死亡或不能視事，就要由眾議院議長代理總統。

【5】 川普飆罵2女記者失控 共謀對付他

在記者會上對女記者大爆走，要她「去問大陸」後直接走人的總統川普，事後在推特上指控這些「濁流媒體」實在失控，共謀對付他，稱他們是「人民的敵人」，但他仍會贏得11月的大選。

(中時電子報)