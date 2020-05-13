經濟部原先規劃砸111億發行酷碰券，讓民眾可折抵25％消費，但遭輿論罵翻，如今行政部門考慮「改名改運」。經濟部長沈榮津今在立院備詢時被問到何時會發放酷碰券，他已閉口不談「酷碰券」，而是強調會發行「能振興經濟的振興券」，目前內部已在做政策的整合，等到跟政院報告後就會公布。他也說，叫振興券「卡速細（台語，意指較妥適）」。

國民黨立委李德維今在立法院經濟委員會質詢時，特別詢問政府何時將發行酷碰券，以提振國內經濟。沈榮津答詢時卻表示，「現在大家關心的是振興方面的振興券」。

聽聞發想酷碰券政策的沈榮津，改以「振興券」替代「酷碰券」，李德維追問「所以是已經改名了嗎？」

沈榮津才說，經濟部要做的是朝向振興經濟功能的券，大原則是要好領、好用，也能達到刺激經濟消費的大方向。現在經濟部內部已在做整合收斂，等到跟行政院報告後就會公布。沈榮津在會前受訪時也提到，改名是因為「大家叫振興券卡速細（較妥適）。」

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(中時 )