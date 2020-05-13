台電推出電費紓困措施來協助受疫情影響的用戶渡過難關，用戶無需再做申請，將由用戶營業額增減資料來做電費減免，台電指出，營業額受疫情影響減少達50％的業者，電費最多可以打7折，基隆地區初估五月份已約有一萬戶適用，減免金額達1400萬元。

基隆市長林右昌12日表示，台電公司在疫情期間，提供工商企業界，甚至一般小商店電費減免措施，希望基隆市的業者可以共體時艱，市政府會與台電一起努力，全力協助業者無損的順利度過疫情難關。

台電基隆區處處長張建川表示，紓困措施針對營業額減少15％以上的產業，低壓用戶電費打9折，每月電費減免上限10萬元；營業額減少50％以上的產業，電費打7折，低壓用戶每月減免上限30萬元，高壓用戶（如工業區廠商）每月減免上限300萬元。

基隆六堵工業區理事長柯敏龍指出，在地部分企業用電量沒有到那麼高，希望台電訂定更細的級距來協助企業度過疫情；基隆大武崙工業區理事長魏雅庵指出，該區為早期工業區，其中有高科技電子業，也有食品加工及傳統加工業，目前87家廠商，就有40間屬於高壓用戶，在這波疫情中，電費成本也成為大問題，兩人指出，由於遞延效果，影響有短、中、長期，希望各項紓困措施能夠從寬、從速，建議經濟部能將減免措施從9月底再延長。

(中時 )