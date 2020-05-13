民進黨籍蔡英文總統在2020總統選舉大勝，緊接而來的第二任期即將在5月20日續寫新篇章，對於演說內容是否會影響兩岸即將滿十年的「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）？」台灣中山大學政治學研究所副教授王群洋認為，除非內容涉及陸方底線，否則官方單方面終止的可能性不大。

王群洋12日接受港媒《中評社》專訪時，回應近期政壇熱議的「ECFA早收清單是否會終止？」她指出，過去大陸對台政策一貫方針都是「兩岸同屬一中、堅決反對台獨」，只要蔡英文在520演說，不踩底線，搞任何形式的台獨(法理台獨)，那大陸方面還是會「聽其言、觀其行」。

她強調，ECFA的10年大限，主要是針對ECFA「早收清單」這部分，相信大陸也理解台灣內並非所有人都主張「台獨」。在大陸和平統一的基調下，「應不至於全部鎖死或一刀切，至少在經貿上還是會留一條路合作」。

當年參與最後階段談判的我方「主談人」、海基會前副董事長高孔廉，在《聯合新聞》投書指出，對於ECFA早收清單期限將至，因該協議自身有終止條款，締約雙方的任一方可有權以書面形式，通知對方，但因大陸官方迄今仍未正式表態或有高層受訪回應，令人遺憾的是，大陸民間對民進黨上台後，已多次聲稱，應將其終止。所以目前會不會終止，還很難下定論，但他研判，大陸官方「仍有一半的機率可能終止」。

(中時電子報)