新北市國民運動中心4日解封，採實名制入場，有網友在PTT爆料，民眾入館前需先上網填寫個資表單，包括本名、電話、出國紀錄等，不料這份表單不僅可在網路公開檢視，還可隨意刪除修改，痛批「個資全被看光光！」；新北市體育處長洪玉玲解釋，該表單僅供內部同仁觀看，疑因駭客入侵才會曝光，進一步了解原因。
該網友在PTT爆料，新北市運動中心因為要實名制入場，規定民眾必須填寫個資，這個表單居然在網路上可公開檢視，還可修改、刪除，完全沒設任何權限；許多網友附和，「個資蟑螂蠢蠢欲動」、「個資根本被外洩」，「恐被有心人拿去辦信用卡跟門號」。
洪玉玲表示，照理說入館民眾上網填寫個資後，應會直接上傳至後台整合，因此該表單僅內部同仁可觀看，但今日因不明原因遭駭客入侵，目前網頁一片空白、無法登入，懷疑是惡意入侵，正進一步與資訊服務公司了解狀況，調查疏失原因。
(中時 )
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