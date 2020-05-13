日前新北市公有場館宣布漸進式開放，並採實名制登記入場，不過卻有網友發現，運動中心採網路登記方式記名，且表格可公開檢視、修改，質疑民眾個資恐外洩。

PTT網友www26235673指出，新北市運動中心因要實名制入場，規定民眾必須填寫個資，但網路表單居然在網路上公開檢視，且還可刪除修改，完全沒設任何權限，酸說「這裡有一批免費的個資」。

表格資料包含姓名、聯絡電話，以及14天內是否有出國紀錄與借用場地。對此，網友留言表示，「有心人可以拿去辦信用卡跟門號了」、「有多少人會留真的？」「有要押證件嗎？不需要的話姓名電話可能亂填啊」、「這太誇張了吧」、「太扯了」、「Google表單就算了，公開權限是搞笑嗎」。

不過，有人上網去看發現資料已被刪除，好奇新北市自己有備份嗎？否則萬一有人確診，屆時要怎麼追蹤？

(中時電子報)