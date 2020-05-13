推特：開放員工可「永遠」居家上班 11:442020/05/13 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 推特：開放員工可「永遠」居家上班（示意圖／shuttershock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情令許多企業實施居家上班，不過這大多是暫時措施，往往在疫情趨緩後規劃讓員工返回辦公室，然而推特（Twitter）日前卻開啟先例，表示如果員工願意，他們可以「永遠」在家辦公。 推特發布聲明指出，該公司是「因應新冠肺炎疫情而採取居家上班模式的首批企業之一，但預料不會是首批要求員工返回辦公室的企業」。 推特強調，倘若員工的工作內容允許他們能居家執行任務，而他們也想「一直如此」，然後「我們就會讓這件事成真」。 (工商 ) #推特 #居家上班 #永遠 #新冠肺炎疫情 #辦公室 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華職棒開放觀眾進場 總統：全世界球迷羨慕 13:552020/05/09 政治 美國務院：陸推動網路訊息戰 推特僵屍帳號爆增 15:552020/05/09 兩岸 新冠肺炎疫情趨緩明顯 張上淳：台灣相當安全 18:562020/05/09 生活 蘋果美國門市 逐步重啟 04:102020/05/10 全球財經 中市324間學校 盧秀燕：最快16日校園重開放 10:142020/05/10 政治 外國人問「譚德塞來台如何招待？」 蔡英文回答驚人 10:092020/05/10 娛樂 柯為這事轟中央「典型不想負責」 網友卻吵翻！ 14:102020/05/10 政治 美4大科技龍頭延後在家上班至10月或年底 18:282020/05/10 財經 解禁後何時敢出國？網揭唯一關鍵 20:292020/05/10 生活 新冠肺炎疫情助攻 Paypal發債進帳40億美元 04:102020/05/13 全球財經 國際熱門新聞 美版陳時中直打臉川普：缺一關鍵 過早解封下場慘 - 國際 美議員推新冠究責法案！授權川普制裁陸 - 國際 病毒步步逼近也不怕？川普死不戴口罩原因曝光了 - 國際 印度總理莫迪：新冠病毒摧毀了世界 - 國際 推特：開放員工可「永遠」居家上班 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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