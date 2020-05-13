新冠肺炎疫情令許多企業實施居家上班，不過這大多是暫時措施，往往在疫情趨緩後規劃讓員工返回辦公室，然而推特（Twitter）日前卻開啟先例，表示如果員工願意，他們可以「永遠」在家辦公。

推特發布聲明指出，該公司是「因應新冠肺炎疫情而採取居家上班模式的首批企業之一，但預料不會是首批要求員工返回辦公室的企業」。

推特強調，倘若員工的工作內容允許他們能居家執行任務，而他們也想「一直如此」，然後「我們就會讓這件事成真」。

(工商 )