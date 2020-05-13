◎520前提案刪「國家統一」蔡易餘：事前未跟總統討論

民進黨立委蔡易餘提出《兩岸人民關係條例修正草案》，刪除「國家統一前」，該案日前通過立法院一讀。由於蔡總統520發表第2任就職演說在即，外界解讀鷹派立委在替總統在兩岸議題測風向。蔡易餘今上午接受電台專訪表示，提案前沒跟蔡總統討論過，但該提案是對未來中華民國有幫助，不覺得需要跟總統討論，每個立委對修憲、修法都可以有提案的主張。

◎國境解封拚觀光 林佳龍：評估中

新冠肺炎導致各國陸續實施國境封鎖政策，如今，為挽救觀光產業，交通部長林佳龍今在立院備詢時，被問到「請問交通部有沒有評估，在疫情可控制範圍內開放外籍人士來台觀光？」他鬆口表示「有在評估與溝通」，看是否能與疫情控制好的國家籌組「國際觀光聯盟」，目前則已透過外交部與紐、澳接觸，日本、韓國則要視疫情發展。

◎丟300萬 陳明文存款年增近3千萬

監察院最新一期廉政專刊指出，去年在高鐵上遺失300萬元的民進黨立委陳明文，名下有土地54筆、建物15棟，雖然背負的債務相較一年前，多出1420萬餘元，但存款卻在一年內激增2881萬餘元來到4383萬元，此外，還持有2333萬元有價證券，動支7560萬元做為事業投資。

◎黃蜂周日最接近 專家：這兩個地方影響大

今年第一個颱風「黃蜂」昨晚生成，氣象主播賴忠瑋表示，預計會在明後天影響菲律賓呂宋島，接下來拐彎朝東北移動，最接近台灣的時間將是本周日。目前預測不致於直接影響台灣，但也不排除此可能，周日南部的恆春半島及東部要多留意。

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(中時電子報)