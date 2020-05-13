頭份為恭醫院小兒科主任李浩遠提醒家長注意防範家中幼兒誤吞異物。〔為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真〕〔

頭份市1名1歲男童日前誤吞訂書針，引發嚴重咳嗽長達5天，經送頭份市為恭醫院作胸部X光檢查，發現在上腹部有異物，經過外科醫師評估未有立即危險，施以腸胃藥促進腸胃蠕動後順利排出，為恭醫院小兒科主任李浩遠提醒家長注意防範3歲以下孩童誤吞異物，一旦發現孩童身體有異，應立即送醫檢查。

為恭醫院指出，這名1歲男童因為嚴重咳嗽五天，在診所吃藥治療無法改善下，前來為恭醫院急診室照胸部x光，發現在上腹部有類似訂書針的影像，抽血做黴漿菌抗體檢查為陽性，診斷為黴漿菌感染合併誤食異物。

院方針對黴漿菌感染的部分，在使用黴漿菌特效藥─紅黴素類抗生素後獲得改善。訂書針的部分，因為訂書針二端尖鋭處仍應小心有可能造成腸道受傷穿孔的危險性，在外科醫師評估目前沒有立即開刀的必要後，給予病童腸胃藥使腸道蠕動順暢以利訂書針排出，經過五天後再照X光已無釘書針影像，表示訂書針已順利排出。

為恭醫院小兒科李浩遠主任表示，三歲以下的嬰幼兒常透過將物體放入口中來探索學習周遭，如果沒有家屬監看，更容易發生。嬰幼兒容易吞入造成危險的物品，包括：釘書針丶銅板、磁鐵丶小電池、鈕扣、彈珠、小石頭丶指甲丶螺絲釘、別針等，要請家屬收拾乾淨，確保嬰幼兒不會接觸到這些物體。

李浩遠指出，誤吞異物所產生的傷害主要分為三類：釘書針丶魚刺、別針等可能造成穿刺傷；錢幣、果核則可能造成呼吸道及消化道阻塞；電池、強酸、強鹼等可能造成腐蝕性傷害。

李浩遠表示，尖銳或是腐蝕傷害物異物，會引起消化道灼傷，須盡快安排內視鏡取出。在消化道的鈍狀異物，只要物品長度不大於3公分，寬度不大於2公分，大致可以順利排出。但仍宜在 24 小時內取出，否則亦有可能造成食道傷害。

(中時 )