頭份市1名1歲男童日前誤吞訂書針，引發嚴重咳嗽長達5天，經送頭份市為恭醫院作胸部X光檢查，發現在上腹部有異物，經過外科醫師評估未有立即危險，施以腸胃藥促進腸胃蠕動後順利排出，為恭醫院小兒科主任李浩遠提醒家長注意防範3歲以下孩童誤吞異物，一旦發現孩童身體有異，應立即送醫檢查。
為恭醫院指出，這名1歲男童因為嚴重咳嗽五天，在診所吃藥治療無法改善下，前來為恭醫院急診室照胸部x光，發現在上腹部有類似訂書針的影像，抽血做黴漿菌抗體檢查為陽性，診斷為黴漿菌感染合併誤食異物。
院方針對黴漿菌感染的部分，在使用黴漿菌特效藥─紅黴素類抗生素後獲得改善。訂書針的部分，因為訂書針二端尖鋭處仍應小心有可能造成腸道受傷穿孔的危險性，在外科醫師評估目前沒有立即開刀的必要後，給予病童腸胃藥使腸道蠕動順暢以利訂書針排出，經過五天後再照X光已無釘書針影像，表示訂書針已順利排出。
為恭醫院小兒科李浩遠主任表示，三歲以下的嬰幼兒常透過將物體放入口中來探索學習周遭，如果沒有家屬監看，更容易發生。嬰幼兒容易吞入造成危險的物品，包括：釘書針丶銅板、磁鐵丶小電池、鈕扣、彈珠、小石頭丶指甲丶螺絲釘、別針等，要請家屬收拾乾淨，確保嬰幼兒不會接觸到這些物體。
李浩遠指出，誤吞異物所產生的傷害主要分為三類：釘書針丶魚刺、別針等可能造成穿刺傷；錢幣、果核則可能造成呼吸道及消化道阻塞；電池、強酸、強鹼等可能造成腐蝕性傷害。
李浩遠表示，尖銳或是腐蝕傷害物異物，會引起消化道灼傷，須盡快安排內視鏡取出。在消化道的鈍狀異物，只要物品長度不大於3公分，寬度不大於2公分，大致可以順利排出。但仍宜在 24 小時內取出，否則亦有可能造成食道傷害。
(中時 )
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