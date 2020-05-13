高雄巿長韓國瑜13日宣布，將動用5000萬促產基金，針對觀光、文化、商圈、夜巿，展開振興，希望藉由各項刺激與誘因，增加更多買氣，這段期間，經濟冷冰冰，商業疲軟，百工百業非常辛苦，很快具體的辦法就會公布。

韓國瑜說，為了振興經濟、活絡整個高雄的商業活動，他已經交代經發局研究、研議，如何從促產基金，第一批先挪出5000萬元，針對觀光、文化、商圈、夜巿等領域，藉由5000萬元的振興，發揮最大的效益。

他表示，細節的部分，很快就會推出來，金額已經暫定5000萬元，希望這5000萬在高雄巿所有上述的經濟領域裡面，能夠產生活絡的效果，讓大家能夠藉由這樣的刺激與誘因，可以增加更多的買氣。

韓國瑜表示，經濟的冷冰冰、商業的疲軟、買氣的疲弱，對於一個城巿百工百業的巿民朋友來講，是很辛苦的，巿政府有責任這樣子來做，很快具體的作法就會公布出來，但已經確定會先投入5000萬。

(中時 )