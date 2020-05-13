廈門大學台灣研究院院長李鵬13日在新華社發表署名文章〈誤判形勢「以疫謀獨」後果嚴重〉指出，台灣當局自疫情暴發以來的所作所為，為這場全球抗「疫」協奏曲，摻入了極不和諧的雜音。大肆進行各種「以疫謀獨」活動，伺機推進「法理台獨」，給已然複雜嚴峻的台海局勢，添加更多變數，帶來現實的挑戰和風險。

李鵬稱，「以疫謀獨」花樣百出。第一時間限制口罩出口大陸，故意使用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，絲毫不考慮大陸同胞的感受。民進黨的頭面人物紛紛毫不掩飾地亮出台獨立場。

文章說，為了給「以疫謀獨」壯膽，蔡英文當局與美國反華勢力一唱一和，全面迎合美國將疫情甩鍋給中國大陸的策略。蔡英文對美國通過所謂《台北法案》和「在重要的國際場域為台灣發聲，大力支持台灣的國際參與」感激涕零。美台趁機發表所謂《台美防疫夥伴聯合聲明》，假藉防疫之名炒作「美台關係升溫」和所謂「雙邊戰略同盟關係」的加強。

李鵬認為，為了向歐美示好，民進黨當局在歐美疫情已經非常嚴重的情況下，依然對來自大陸和來自歐美的入境人士搞雙重標準。這種寧願犧牲台灣民眾健康也要獻媚歐美的做法被台灣民眾罵翻。

文章指，新冠肺炎疫情也被民進黨當局認為是一個炒作參加世界衛生大會的好機會。在「闖關」圖謀失敗後，民進黨當局縱容網軍肆意散布種族歧視言論，對世衛組織祕書長譚德塞人身攻擊。

李鵬直指「以疫謀獨」錯估形勢。民進黨當局藉公共衛生事件搞台獨並非第一次，在陳水扁執政時期就曾經藉「非典」疫情進行過類似炒作。

文章認為，蔡英文當局以為中美關係陷入複雜局面是其謀求「法理台獨」外部支持的「良機」，更是打錯算盤。川普上台後的一系列做法已然讓美國處於「失道寡助」的局面，台灣在這個時候卻與美國「抱團取暖」，甘心做美國的「馬前卒」，實際上是將台灣置於更為危險的境地，而美國也不可能為民進黨當局拓展所謂「國際空間」提供實質幫助。

文章強調，民進黨和台獨分裂勢力想渾水摸魚，再次推動「正名」「制憲公投」等，讓陳水扁時期無法實現的「法理台獨」死灰復燃，這是癡心妄想。今天海峽兩岸實力對比、兩岸交流合作、中國大陸在國際上的地位與影響，均已不可同日而語。越來越強大的大陸有決心、有能力、有辦法維護台海地區和平穩定，堅定推動兩岸關係和平發展和推進和平統一進程，為中華民族偉大復興奠定更堅實的基礎。

(中時 )