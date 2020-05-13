許多人每天早上一定要喝一杯咖啡醒腦，小心「咖啡癮」越來越大！不少人發現，咖啡要越喝越多才有提神效果，根據一項學術期刊研究發現，快走20分鐘就能和一杯咖啡發揮相同的提神作用，此外還能有效減肥。

《Heho健康》報導，加拿大西方大學比較了短期有氧運動與咖啡因對工作、記憶的影響，結果研究發現，短短20分鐘的快走，運動後的提神效果並不亞於咖啡因，而且不論平常是否有喝咖啡的習慣，結果都相似，工作記憶測試中，出現錯誤的情況都有明顯改善。

此外，快走加上飲食控制，除了可減肥，還能改善咖啡戒斷問題，許多人少了咖啡因會有倦怠、頭痛、注意力不集中等困擾，研究結果顯示，在長時間剝奪咖啡因後運動，對戒斷症狀也有幫助。

研究團隊建議，包括孕婦、會心悸、有焦慮症等，需限制咖啡因攝入量的人，若精神不濟，又不想猛灌咖啡時，不妨起來走走就是最好的提神方式，還能可以順便運動減肥。

(中時電子報)