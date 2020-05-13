在新冠肺炎疫情打擊全球奢侈品市場的情況下，一線奢侈品牌沒有停止漲價的步伐。近日，據澎湃新聞網不完全統計指出，包括LV、Chanel、Prada在內的國際一線奢侈品牌都有調價行為，幅度超過往年正常水準。而聽到漲價風聲，上週末在北京、上海、杭州等地的Chanel門市已出現大排長龍的景象。

具體漲價情形以LV為例，本月5日在大陸專櫃價格再次上調，其中一款CANNES水桶包的專櫃價從1萬7900元（人民幣，下同）漲價到1萬9400元、漲幅約為8％。但漲價並非只針對大陸地區，該款在美國官網售價也從1890美元上漲至1980美元，漲幅約5％。

回顧稍早在2019年9月和2020年3月4日，LV已對全線產品進行2次調整。也就是說，LV品牌2個月調價2次，半年調價3次，超過了以往1年調價1至2次的傳統。對此，LV中國表示，公司一貫不對價格做出詮釋和回應。

此外，也有銷售人員透露，Chanel也將於14或15日在全球進行調價，漲價幅度在15％至19％之間。目前Chanel官網已將產品價格撤下，只待新的價格上線。

對於漲價原因，Chanel中國團隊回應指出，主要是因為成本的上漲，在目前情況下，所需求的某些原材料價格再次上漲，而這些原材料由於品質上乘本身就已很難被採購到。

據貝恩諮詢公司在8日發佈的《2020年全球奢侈品行業研究報告春季版》指出，2020年全球個人奢侈品市場規模預計將縮減20％至35％，而繼今年第1季市場銷售額下降25％後，第2季或將加速萎縮。

(旺報 )