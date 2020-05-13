MSCI全球成分股變化 矽力-KY進、潤泰全退 11:552020/05/13 工商 簡威瑟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MSCI明晟半年度調整結果出爐，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY（6415），剔除潤泰全（2915），呈現進一退一替換。因矽力-KY此前原本就是未納入全球標準型指數成分股者中，市值排名最高者，結果算是符合法人預期。 另外，台股在全球小型指數成分股中，新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔，剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY（晉升全球標準型指數成分股），調整結果將於5月29日收盤後生效。 (工商 ) #合一 #和潤 #帆宣 #嘉晶 #矽力-KY 也許您會感興趣 推薦閱讀 不動產稅制改革 繳白卷！討好選民 房屋稅淪政治操弄 04:102020/05/11 財經焦點 新北友善契作 助有機茶行銷 04:102020/05/11 地方新聞 1分鐘讀財經》川普拚降低對台依賴 傳邀台積電赴美設廠 08:272020/05/11 財經 中山大學與高榮總結盟 培育全人照護公費醫學生 10:552020/05/11 生活 工研院攜手退輔會榮家榮院 發展智慧科技長照 12:072020/05/11 財經 生技產業爭取高授權金 資誠：要有新思維 19:172020/05/11 財經 矽力 4月業績單月新猷 04:102020/05/12 財經要聞 美股連二天收低 台股早盤小跌 09:282020/05/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：鴻海、寶雅、嘉晶、錸德、技嘉、合一 10:002020/05/13 財經 《盤中解析》蘋概三雄不示弱 台股有撐 11:082020/05/13 財經 財經熱門新聞 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。