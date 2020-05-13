MSCI明晟半年度調整結果出爐，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY（6415），剔除潤泰全（2915），呈現進一退一替換。因矽力-KY此前原本就是未納入全球標準型指數成分股者中，市值排名最高者，結果算是符合法人預期。

另外，台股在全球小型指數成分股中，新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔，剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY（晉升全球標準型指數成分股），調整結果將於5月29日收盤後生效。

(工商 )