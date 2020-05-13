疫情重創觀光旅遊業，飯店旅館業者紛紛祭出優惠方案吸客，像是台北圓山飯店推出吃Buffet加999元送住房的超殺方案。對此，房市專家Sway表示，這種價格不是拿來賺錢，而是賠錢換廣告，他更直言，如果有飯店旅館因為疫情而倒閉，也別怪政府，反而要怪自己一窩蜂的投入這個產業。

Sway在臉書發文指出，大概有1~2年，酒店、飯店、旅館、旅宿、民宿等，沒有客人住，只好拿來出租，而這樣出租法，是會讓房租下跌的。不要以為擴大旅遊補助，填得滿每年上千萬人次來台的旅館量，一般人的平日還是要工作的，開了那麼多的旅館，是要調節一下的。

他表示，商務旅館或小旅館直接影響一般出租市場；五星級商務旅館因為沒了商務客來台，也不是國內差旅申報主流，影響最嚴重！像是台北圓山飯店住一晚只要999元，這種價格不是拿來賺錢，是用賠錢來換取廣告，但專案期間一過，還是沒有那麼多國外遊客，光靠國旅是塞不滿的。

如果飯店旅館業因為疫情影響而倒閉，是政府的錯嗎？Sway並不這樣認為，他說，任何一窩蜂的產業，如果倒了，都要怪自己為何孤注一擲。「你疼惜蛋塔業嗎？你疼惜娃娃機嗎？你疼惜開翡翠檸檬的嗎？沒人會疼惜，夯的時候你賺錢，僧多粥少時，該是想想為何這麼多僧。」他最後也強調，此時上萬的違法民宿，應該早就退場了，改為出租套房。誰越早降價，誰損失的越少喔！

(中時電子報)