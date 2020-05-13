台鐵局去年10月下旬在基隆、台北試辦列車長攜帶防身噴霧後，台鐵局今日表示，經過普查，有76.5％的列車長選擇依個人意願領用，且經工會同意，因此自5月15日起擴及全台列車長均可依個人意願領取。

2019年7月3日，嘉義站發生自強號列車襲警案件後，台鐵局即檢討、強化列車長隨身安全配備，除原有配置於車長室的防身棍外，另擇定基隆、台北車班組試辦列車長攜用水柱型防身噴霧器。

台鐵局表示，今年3月底普查各車班列車長，對「依個人意願領用」及「列為標準配備」兩個選項徵詢，計有840人接受問卷調查，其中642人、佔76.5％，選「依個人意願領用」，另198人、佔23.5％選「列為標準配備」；台灣鐵路工會亦同意列車長依個人意願配帶水柱型防身噴霧器。

台鐵局衡量攜用噴霧器之效能及列車長的意願，自5月15日起正式施行由列車長依個人意願，領用水柱型防身噴霧器，台鐵局將辦理相關教育訓練並讓人員實際練習噴射，同時強化與鐵路警察維安聯繫，保障提升列車執勤安全。

(中時 )