為使官兵熟稔建制武器操作，憲兵第202指揮部昨（12）日實施反裝甲火箭及40榴彈槍等武器實彈射擊，其中引人矚目的是反裝甲班實施由中科院所研發的「紅隼反裝甲火箭彈」射擊，充分反應憲兵「快速反應連」機動與強大精準火力。

據了解，憲兵指揮部在2018年元旦成立「快速反應連」，這個專為「反斬首」為主要任務的快反連，其防空班是手持個人攜行式 的「刺針」飛彈。反裝甲班以中科院所研發的「紅隼反裝甲火箭彈」為主，加上配屬的雲豹「萬鈞甲車」，可確保反制敵方對元進行「斬首」。

憲兵快速反應連反裝甲班實施紅隼反裝甲火箭射擊，畫面罕見曝光火力驚人。(翻攝憲兵指揮部臉書)

據了解，憲兵的 「快速反應連」共有3個排，每一個排有3個班，每個防空班就擁有3 具個人攜行式的刺針飛彈；反裝甲班則擁有3具紅隼反裝甲火箭彈； 另外一個機動班則是以重機為主，負責總統座車的前導安全。

反裝甲班則是以中科院所研發的「紅隼反裝甲火箭彈」為主，可直 接摧毀敵人的武裝車輛、輕型戰車、甲車；且在城市戰中，還可以摧 毀磚牆後方的敵軍或狙擊手，確保總統轉進安全場所前的安全。並納 入「雲豹」八輪裝甲車、反空降機降及反特攻等各式裝備，增添新式資通電裝備。

(中時電子報)