懷孕約20周的39歲高齡孕婦，突然發生後腰疼痛及發燒現象，到榮民醫院新竹分院檢查，診斷罹患「輸尿管結石合併腎水腫及急性腎盂炎」，若不處理胎兒將保不住，經院方以「雙J導管」裝置引流感染尿，改善腎水腫問題，讓孕婦平安生下健康的小BABY。

泌尿科醫師洪嘉辰指出，婦女懷孕後普遍有生理性水腫，加上懷孕中期之後不適合照X光，發生尿道結石一般很難診斷，尤其是高齡產婦常因個人體質或飲食習慣，像喜好吃鹹、豆類及草酸性蔬菜等，發生尿道結石機率很高。

洪嘉辰說，這名高齡產婦被診斷出「輸尿管結石合併腎水腫及急性腎盂炎」，若是不控制急性腎盂炎及改善腎水腫的問題，肚中BABY可能會保不住。

洪嘉辰並說，懷孕婦女發生尿道結石，無法做體外震碎結石，用一般輸尿管內視鏡做引流須做全身麻酸，則會影響母體和胎兒健康，因此建議做「雙J導管」，孕婦幾經思量後決定接受建議，進行相關治療。

洪嘉辰說明，「雙J導管」採用局部麻醉，運用膀胱內視鏡置入像J形的掛勾引流管，分別掛在腎臟和膀胱，引流感染尿和腎臟內的積水，改善腎水腫問題，可確保孕婦身體健康，胎兒更能平安穩定地在媽咪肚子中長大。

這名高齡孕婦由婦產科主任曹俊達接生，順利生下小女嬰，她和家人都非常感謝北榮新竹醫院跨團隊的醫療照護，讓媽咪及BABY都平安健康。

(中時 )