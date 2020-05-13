繼美國科技大廠NVIDIA之後，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）今（13）日宣布，IBM、全球最大生物資訊解決方案暨診斷檢測方案商QIAGEN及生物模擬計算大廠Schrödinger，將響應國網中心「御守台灣‧科技抗疫」專案，結合台灣AI雲的高速運算能力，提供國內學研單位進行新冠病毒相關藥物研發。

國研院表示，IBM將提供功能基因體平台（Functional Genomics Platform）服務，以支援病毒基因研究，並透過台灣AI雲串連，讓進行藥物相關研究的科學家們，可在6個月期間內免費使用這套雲端資料庫與工具軟體，以探索病毒和細菌基因組中的分子特徵，加速尋找新冠病毒用藥標的。

IBM功能基因平台包含超過3億條來自千種微生物的分子序列如DNA、RNA和蛋白質序列，並提供其中許多基因、蛋白質功能區域和代謝路徑，這些都是開發病原體診斷和治療所必需的標的。

QIAGEN將提供旗下兩大生物資訊分析軟體，分別為基因定序軟體（CLCBio Genomic Workbench）以及路徑分析軟體（Ingenuity Pathway Analysis, IPA）。以台灣AI 雲強力的運算能力，搭配QIAGEN基因定序軟體，可將大量的基因體定序資料以多節點、多工、客製化分析流程的運算方式，分析完的序列資訊可直接傳輸到路徑分析軟體，進一步研究生物體受到新冠病毒感染後的傷害。

Schrödinger則將提供生物醫藥模擬設計軟體Schrödinger full suite供抗疫研究，搭配台灣 AI 雲，高效虛擬藥物篩選應用於藥物合成設計、老藥新用、毒性毒理分析等議題，計算效率將提升50倍以上，縮短開發治療藥物所需的時間。

國研院國網中心史曉斌主任表示，因為台灣AI雲的能量，才能介接起多家國際夥伴，很高興IBM、QIAGEN、Schrödinger這次也呼應支持台灣的科技抗疫，為國內在藥物的研究上更添一筆助力。國網中心也將持續鏈結國際資源，以科技協助抗疫的夥伴們，加速找到對抗COVID-19的新方法。

(旺報 )