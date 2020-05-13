好市多水果蛋糕CP值破表，網開箱驚：畢生夢想。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多水果蛋糕超大卻才499元，網開箱試吃喊，令人驚艷。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多常出現「俗又大碗」的好物，近日網友發文分享，綜合水果蛋糕好吃到令人驚艷，一個快2公斤卻不到500元，看來減肥只能再等等。引發網友熱議，口水快流下來了，快刪圖！不然我明天買不到，感謝你實現我一生夢想，用湯匙挖蛋糕吃。

有幾位網友在臉書《好市多品經驗老實說》PO文，大推「綜合水果蛋糕」，一個499元，好吃得令人驚艷。樣樣水果都是偶愛吃的。原PO指出，此蛋糕重1900克快兩公斤，是戚風蛋糕體，看來減肥只能再等等，至於甜不甜則見仁見智，他個人覺得還好。

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，「好想吃口水快流下來」、「真的是499吃到飽」、「500元就有水果蛋糕很划算」、「快刪圖！！不然我明天買不到」、「 用湯匙挖，這樣吃好過隱」、「用湯匙挖蛋糕，是我一輩子的夢想」。

此外，也有網友分享，昨天買來慶生用，蛋糕有點驚人的大，吃起來不差，長輩也很開心。

(中時電子報)