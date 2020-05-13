麗寶Outlet Mall發送500元振心消費券，成功刺激勞動節至母親節檔期消費。（麗寶Outlet Malll提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall發送500元振心抵用券，消費者大排長龍排隊領取。（麗寶Outlet Malll提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall一期彩色建築設計風格，媲美義大利「菲諾港」。（麗寶Outlet Malll提供／王文吉台中傳真）

甩開疫情陰霾！麗寶Outlet Mall於5月上旬撒出2000萬元振心消費抵用券，成功刺激勞動節至母親節檔期消費，其中男女服飾、運動休閒類別比去年同期成長3成以上，家用電器也成長2成左右。母親節當周出現營收V型反轉，較去年同期呈現2位數成長，領先其他百貨商場。

麗寶Outlet Mall海撒4萬份「500元振心消費抵用券，搭配各品牌Outlet折扣價，帶動全館業績，並連動提升餐飲業績至少3成。行銷部經理陳宇秀表示，因應防疫，包括主題餐廳、美食街均配合拉大桌距，座位數因此減少，假日需候位30、40分鐘，但消費者都願意體諒。

陳宇秀進一步表示，雖然在防疫期間，消費者害怕待在室內，並恐慌密集互相傳染，但麗寶提供半露天購物環境，桌椅拉大間距等防疫優先的謹慎態度，讓消費者增加逛街的信心，5月以來全館業績比去年同期成長3、4成。

陳宇秀說，麗寶貼心舉辦「媽媽也是網紅」拍照活動，除邀請專業攝影師，還能現拍現沖洗帶回家紀念，再額外得到康乃馨，接著大啖異國美食料理，還能使用消費券購買禮物表心意，大家都捨得花錢疼惜媽媽，按摩椅、家電業績都比同期母親節提升2成。

麗寶Outlet Mall在防疫期間，全館定時消毒，入館須配戴口罩，室內外保持1.5公尺及1公尺的社交距離。麗寶Outlet Mall擁有超過20公頃腹地，從遠洋過海的500年義大利原生橄欖樹、300坪的獨家寵物公園，到花團錦簇的運河、磅礡驚豔的科莫湖水舞，營造歐洲渡假氛圍。

(中時 )