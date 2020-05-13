過去「香港小姐」選美比賽捧出無數影壇女神，然近年卻是爭議大於美人風采，其中，又以2017年的冠軍港姐雷莊兒(Juliette)最引發議論，當時她因微微向外凸出的門牙而引發關注，被認為神似周星馳電影《食神》的經典角色「雞姊」，而近來她貼出近照，明明是性感的開腿床照，卻被說實在「好恐怖」？！

雷莊兒2018年履行該屆港姐冠軍義務後，返回了加拿大，並繼續夢想，計畫朝好萊塢發展，也經常在IG分享生活近況，看得出來相當充實，而昨天她照慣例曬性感，這回尺度激增，穿著粉橘色細肩帶蕾絲睡衣與冰絲小熱褲，慵懶坐在床上，還豪邁開腿入鏡，而本應是活色生香的場景，竟讓網友大反彈。

原來雷莊兒這張照片是周末起床的隨手一拍，頭髮批散不說，也完完全全素顏，完全凸顯她偏黑而黯沉的膚色，加上身材線條偏洋派健美，雖小腹緊實但也無胸，讓網友不禁表示「不化妝的樣子好恐怖」。

(中時電子報)