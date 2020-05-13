中國信通院5月12日發佈報告顯示，4月大陸國內手機市場總體出貨量4172.8萬部，年增率為14.2％。其中5G手機出貨量占近4成。相對照先前大陸國內手機市場出貨量已連10個月出現年增率下滑，手機產業鏈人士認為帶大陸手機市場已全面回暖。華南一家手機產業鏈上市公司人士說「第2季生產情況肯定比第1季好，最困難時期已經過去。」

據《中國證券報》引述中信證券認為，第1季、第3季為各大手機品牌的密集發佈新品時間。觀察3月華為、榮耀、紅米、OPPO、vivo等相繼召開產品發佈會，普遍推出5G新機型。截至目前，主流品牌5G手機已全面覆蓋2000元人民幣以上價位區段，看好全年的5G滲透率提升以及價位段下探，預計1到2年內5G升級換代需求仍可支撐行業高速增長

此外，聞泰科技相關負責人也表示，現在海外市場需求還不確定，受疫情影響消費者對價格可能更加敏感，給客戶做的多是高性價比機型，產品競爭力有所提升，預計6月恢復正常，讓大陸國內市場開始全面回暖，特別5G產品上市有望帶動公司業績增長。

(旺報 )