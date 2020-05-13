永豐金控搶頭香，13日舉辦2020年股東會，會中通過2019年配發每股現金股利新台幣0.7元，若以12日收盤價11.8元計，現金殖利率達5.9％，然而，即將卸任的永豐金控董事長翁文祺真情透露，原本年初預計每股發放現金股利0.77元，但因為後來爆發新冠肺炎疫情，「冬天不知道要過多久」，最後決定多留現金在帳上「過冬」，並為此向股東致歉。

永豐金控近三年獲利狀況佳，股息殖利率皆逾5％，2018年獲利94億元、每股配發0.63元；而2019年獲利124億元、每股配發0.7元，發放現金股利78.9億元，若是以原本預計發0.77元和最終發放0.7元相較，足足省下9.09％（約7.89億元）股利來「晴天存糧」，不過，若以12日股價11.8元來看，殖利率仍達5.9％，算是相當不錯的水準。

由於最後一次主持股東會，翁文祺感性對股東對話，而永豐銀行企業工會理事長張麗澤也難得溫馨發言對董事長過去的努力與績效表示肯定並獻花歡送。

翁文祺指出，三年前因特殊機緣來到永豐金控，誠惶誠恐，不知能做到哪裡，但從朱士廷總經理、工會代表的發言可證明自己還算做了些事，永豐幹部團結努力下向心力提升明顯，尤其感謝董事會成員，有二位是過去公部門的長官，許建基獨董則是老朋友，扮演誠正的角色，大家一起帶領永豐金控這乘載9000人的航空母艦重現豐華。過去曾有小股東友善提醒我，當門神要小心，趕快回家，但三年來我堅持做對的事情。

翁文祺指出，他在公司治理領域鑽研20多年，過去是宣導者、觀察者，現在是實踐者，有「三心」心得，即「安心、放心、開心」，安心就是指要讓同仁可安心在永豐安身立命工作，年輕人可以在這結婚、生子、育子；金融業是特許行業要讓主管機關「放心」，由於監理資源稀少珍貴少，要讓主管機關的精力少放在永豐；股東要「開心」，他指出，年初股利本來不是0.7元，是0.77元，因肺炎關係才降為0.7，但他強調，這個錢是要拿來過冬，冬天不知還有多久，所以最後決定節省一些錢放帳上過冬。

對於外界給他救火隊的封號，翁文祺認為不是很貼切，但即使是「救火隊」，現在階段性任務已結束，救火隊退場是很自然的，未來將回政大商學院財管系教書。

(工商 )