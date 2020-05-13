上市櫃公司將於本周五（15日）公告今年第一季財報，據統計，已有第一銅（2009）、中鴻（2014）及華航（2610）等10家公司第一季每股淨值掉到10元以下，其中7家目前有信用交易資格，5月下旬恐遭到取消。

據統計，第一銅、中鴻、風青、華航、建舜電、安克、新鼎、普誠、威潤、泰福-KY等，到去年第四季底止，每股淨值分別為10.23元、10.15元、10.02元、10.44元、10.37元、10.02元、24.1元、10.05元、10.73元及11.47元。

但到了今年第一季底止，每股淨值已分別掉至8.62元、9.57元、9.74元、9.68元、9.81元、9.53元、9.93元、9.68元、8.99元及9.33元。

據了解，目前中鴻、華航、普誠、建舜電、泰福-KY、第一銅及威潤等具有信用交易資格，本周五財報公告後，證交所及櫃買中心即將進行財報審閱，確定是否取消其信用交易資格，並將於5月下旬公告實施。

(工商 )