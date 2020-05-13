永豐金 (2890）今（13）日召開109年股東會，即將卸任董事長的翁文祺在會前感性地向股東致意並表歉意，原擬股東配息0.77元，考慮疫情不敢掉以輕心，減少大家的入帳，拿來渡冬，因為不知道冬天會有多長。

永豐銀行企業工會理事長張麗澤在10點半結束會前，臨時舉手發言表示要獻花給董事長，感謝他三年來給予公司及全體同仁的維護與照顧。

永豐銀行企業工會理事長張麗澤獻花，感謝董事長翁文祺三年來的努力成效。（圖／鄭清元攝影）

翁文祺驚訝的說，「你們有這個橋段，怎麼都沒有先說！」

翁文祺也在臨去永豐金前，提到三年前第一次主持股東會時，收到股東提醒說「你這個門神要小心，趕快回家。」如今永豐金三年來平和順利，「一棒接一棒，極其自然」，「我不覺得自己如媒體所稱是救火隊很貼切，目前完成階段性任務退出是很自然的」翁文祺説。

翁文祺提到自己過去20多年來研究公司治理方針，從擔任宣導者、觀察者變成是執行者。

翁文祺說自己在公司治理部分，秉持3顆心。

第1是「安心」，讓員工可以從結婚、養育孩子到買房等人生各階段，可以在永豐金能夠安身立命。

第2是「放心」，因為金融是特殊行業，是要做到讓主管機關放心，少放監理資源在永豐金。

第3是「開心」，就是讓股東開心。本來今年年初擬定配息是0.77元，非0.7元。（以股本換算後，約相差7.89億）因疫情所致考慮冬天不知道多長，減少大家的入帳，這筆錢要拿來渡冬。

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(中時電子報)