指數編纂公司明晟(MSCI)今天公布半年度調整，市場預期可望納入的富邦媒(8454)未如預期納入，股價重挫，一度失守500元關卡，從全球標準型指數成分股轉為全球小型指數成份股的潤泰全(2915)，以及獲納入全球小型指數成份股的金像電(2368)今天盤中股價亦同步走跌。

MSCI半年度調整今天公布，全球標準型指數成份股新增矽力-KY(6415)(由全球小型指數成份股轉入)，刪除潤泰全(2915)，潤泰全轉至全球小型指數成份股。

在全球小型指數成分股部分則新增13檔，包括：凌華(6166)世芯-KY(3661)華擎(3515)嘉晶(3016)茂林-KY(4935)、金像電、和潤企業(6592)宜鼎(5289)敦南(5305)帆宣(6196)合一(4743)、潤泰全、泰山(1218)；剔除英利-KY(2239)恒耀(8349)、矽力-KY。

此次調整結果預計5月29日收盤生效。

原本市場預期，富邦媒可望納入MSCI，激勵富邦媒近期股價連番飆漲，超越寶雅(5904)，成為百貨類股股王，不過今天揭曉，未獲納入，引發賣壓出籠，致使盤中股價失守500元關卡，金像電亦未有慶祝行情，股價相對弱勢。

(時報資訊)

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