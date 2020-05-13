美系外資出具最新報告，認為封測廠頎邦（6147）近期面臨需求基本面轉弱、獲利動能趨緩逆風，且近2月股價漲勢已超越大盤、未來修正風險加大，將頎邦評等自「買進」砍至「賣出」、但目標價自52元略升至55元。

頎邦11日股價觸及62.2元、創近3月波段高點，近日呈現高檔盤整態勢，今（13）日開低走跌1.79％至60.2元，早盤維持近1％跌勢。三大法人5月起轉站空方，合計賣超頎邦達18,925張，又以外資賣超達20,085張最多。

頎邦2020年首季合併營收53.27億元，季增1.35％、年增達14.04％，改寫同期新高。惟毛利率27.33％、營益率20.92％雙創近7季低點。但在業外維持收益挹注下，稅後淨利9.31億元，季增2.27％、年減4.51％，仍創同期次高，每股盈餘（EPS）1.43元。

美系外資指出，頎邦受產品組合、匯率及金價上漲影響，首季毛利率及營益率低於市場預期的30～31％、23～24％，儘管先前已預期今年營運動能較低迷，頎邦在電視及手機面板驅動IC的高貢獻度、加上受益在家工作需求較弱，使營收動能更容易受到影響。

儘管美系外資仍看好頎邦營運將受惠射頻（RF）市場拓展、利基型晶圓凸塊（Bumping）市場競爭優勢及驅動IC規格升級，但新冠肺炎疫情導致終端市場需求不確定性變高，稼動率下降致使獲利能力下滑，對頎邦近期獲利成長展望愈趨謹慎。

此外，頎邦近2月股價已上漲37％、高於台股的24％，美系外資認為股價已背離基本面。由於預期今年下半年訂單需求將遞延至明年，將頎邦今、明年每股盈餘預期分別調降4％、調升5％，將評等自「買進」砍至「賣出」，但目標價自52元略升至55元。

(時報資訊)