凌巨(8105)公布首季財報，受新冠肺炎疫情而導致營運不如預期，每股虧損0.43元，連續兩季虧損。

凌巨指出，該公司第1季營收15.59億元，較上季21.10億元，季減26.1％；再者，受大陸模組廠配合當地政府防疫措施，及TFT-LCD前段產線稼動率下滑等不利因素影響下，營業毛利為0.12億元，毛利率0.8％，營業淨損2.20億元，稅後淨損1.88億元，每股虧損0.43元，每股淨值為17.78元。

(時報資訊)

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