《業績-光電》凌巨Q1每股虧0.43元 連2季吃虧 11:592020/05/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨(8105)公布首季財報，受新冠肺炎疫情而導致營運不如預期，每股虧損0.43元，連續兩季虧損。 凌巨指出，該公司第1季營收15.59億元，較上季21.10億元，季減26.1％；再者，受大陸模組廠配合當地政府防疫措施，及TFT-LCD前段產線稼動率下滑等不利因素影響下，營業毛利為0.12億元，毛利率0.8％，營業淨損2.20億元，稅後淨損1.88億元，每股虧損0.43元，每股淨值為17.78元。 (時報資訊) #凌巨 #每股虧損 #業績 #光電 #吃虧 #肺炎 #模組 也許您會感興趣 推薦閱讀 撼訊月營收跌幅收斂，首季每股虧損0.69元 15:112020/05/11 財經 《業績-生醫》疫情衝擊 羅麗芬首季每股虧0.03元 07:442020/05/12 財經 《業績-其他》東哥遊艇Q1每股虧損0.49元 08:192020/05/12 財經 《業績-鋼鐵》運錩Q1每股虧損0.56元 去年度擬配息0.5元 10:342020/05/12 財經 馬光Q1轉虧為盈 盛弘醫藥每股虧損0.38元 17:462020/05/12 財經 宏達電首季虧損收斂 每股虧損2.05元 18:392020/05/12 財經 久陽第一季營收2.24億元 每股虧損0.89元 18:392020/05/12 財經 凌巨 首季每股淨損0.43元 04:102020/05/13 產業．科技 年興Q1每股虧損1.17元 04:102020/05/13 證券．權證 力達-KY首季每股虧損0.34元 上市以來首見 09:102020/05/13 財經 財經熱門新聞 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 爆內幕！許勝雄怒拔金寶駙馬 女婿這動作小心了 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 飯店業熄燈潮 專家警告：全台飯店至少倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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