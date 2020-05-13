桂田功德林中區執行長沈智慧，13日一早來到中區光復國小，在張彥彤議員服務處主任簡峻滄的見證下，代表桂田功德林捐助4萬多元，協助學校救助無力繳交註冊費的學童。沈智慧表示，希望所有孩童都能有健康的學習機會、成長環境，台灣的未來才有希望！

桂田功德林中部辦公室成立於105年3月，主要救助對象為社會邊緣族群、政府無法顧及的貧困家庭、獨居老人、急難救助、清貧孩童學雜費補助等。沈智慧說：「健康、希望、感恩是桂田功德林的宗旨，希望受補助對象，於過渡時期予以幫助，當有了健康的身體、家庭或學習機會，才有希望的未來。自己脫離了貧困，有一天懷著感恩的心，來回饋社會。」

本次光復國小的捐助款項，是因為該校經濟弱勢家庭的學生註冊費扣除教育局之補助後，仍有經費缺口四萬多元，在議員張彥彤的推薦幫助下，了解桂田功德林有清寒學生學雜費補助，隨即來函尋求幫助，也順利通過申請。光復國小校長林筆藝，也為此特別邀請執行長沈智慧來學校，致贈感謝狀以表示對桂田功德林的感謝。

(中時 )