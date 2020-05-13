民進黨立委陳瑩今日於立法院內政委員會針對「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條例條文修正案表示，過去對於原住民自製獵槍許可並無包含子彈和零件，因此希望可納入一併討論。

民進黨立委管碧玲今日於立院內政委員會擔任召委，討論「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案。

陳瑩說，有關原住民的自製獵槍，基於安全上的考量，未來在法規的修訂上，建議主管機關應與國防部、原民會協力，輔導獵槍安全使用，而不只是獵槍，漁民用的漁槍也是同樣狀況。

國民黨立委孔文吉主張，基於原住民的傳統文化，作為狩獵用的原住民獵槍不應開罰。而有關獵槍的相關管理辦法，除主管單位外，也應納入國防部、原民會討論後訂之。而主管機關應輔導原住民及漁民，依法申請自製獵槍、漁槍，並至原住民地區宣導。原住民自動報繳獵槍者，免予處罰。

國民黨立委葉毓蘭表示，這次的修法，原民會應從原住民的角度，反映真正的需求是什麼，這樣警政署才會知道修法的注意方向，也方便保障原住民合法，取締非法。管碧玲表示，今日各委員提出的版本會做出整合，周五再擇期召開協商。

(中時 )