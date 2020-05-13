離譜啊！人民保母酗酒被列管，又逆向拒絕酒測了！彰化縣警局保安隊員警13日凌晨2點多執行巡邏，行經彰化市金馬路時，發現2輛轎車逆向行駛，一路鳴笛、追逐將2輛車攔下，要求酒測，陳姓員警拒絕，還說「自己人」，員警一調資料，赫然發現竟是彰化縣警分局民生派出所員警，曾酗酒被列管，這次拒絕酒測，警依法開出18萬罰單。

彰化縣警局對於員警被列管了，還駕車逆向、被攔下還以自己人拒絕酒測行為非常震怒，副分局長李四川表示，除了罰單，將再記1支大過、調職，列入淘汰對象。

警察取締違規抓到自己人，掀起嘩然，指出這個波麗士大人未免太天兵了，知法犯法逆向趴趴走，是故意出糗的嗎？

事發當時，警方指出，發現2輛轎車竟然逆向行駛，立即鳴笛，在在金馬路、中山路口攔下2輛轎車，彰化警分局泰和派出所長侯春發和員警也巡邏經過，上前支援。

保安隊清查2輛轎車車主為陳姓與王姓男子所有，泰和派出所員警對員警要求酒測時，陳姓、王姓都拒絕，警方一查，陳姓男子竟是彰化警分局民生路派出所員警，警方當場製發拒絕酒測和逆向行駛等交通違規告發單，並查扣2輛轎車。

據了解，陳姓員警原在南彰某分局任職，被縣警局列為酗酒列管對象，調職到民生派出所，沒想到又駕車和友人一起逆向，還拒絕酒測，到底有沒有喝酒？竟寧願吃18萬元罰單，還是以為「自己人」就可以過關？員警心態讓人非議。

縣警局迅速做出懲處，將陳姓員警記大過並將調離現職，針對酗酒列管，也將列為汰除對象。

(中時 )