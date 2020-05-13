羅志祥(小豬)因遭周揚青爆出劈腿、多人運動等醜聞，導致人氣暴跌，演藝事業也重創，目前大陸的節目都被除名，台灣只剩下主持的《娛樂百分百》，因為之前因疫情考量，錄了不少存檔，所以目前《娛百》還是有小豬主持畫面，不過近日卻因出現不雅動作，再次引起網友怒火。

有網友在Dcard貼出《娛百》11日節目預告，在玩鬼抓人遊戲環節時，小豬不僅把李懿推出去當擋箭牌，導致矇眼的陳零九，直接觸摸到李懿大腿，接著換小豬當鬼，他抓到邱鋒澤後，不斷用手「捅他菊花」，雖然都視節目效果，不過因為小豬的形象大跌，讓網友看了都覺得太過火，紛紛留言指責。

而該網友也表示，「平常開黃腔就算了，這次是直接碰觸肢體越看越不爽」，不少人也留言罵「每次都在秀下限」、「這已經是性騷擾了吧，不管對男生女生都是」、「把平常習慣帶上節目是怎樣」，更質疑「小豬還沒被封殺喔」，但也有網友認為只是節目效果，不需要小題大作。

(中時電子報)