A股震盪 滬指午間收盤微跌0.18％ 12:162020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深股指早盤弱勢震盪，創業板指成功翻紅。截至午間收盤，滬指報2,886.22點，跌0.18％；深成指報11,008.71點，跌0.06％，創業板指報2,132.02點，漲0.37％。 從盤面上看，食品飲料類股領漲滬深兩市，白酒股集體飄紅。醫藥類股午前走強，英科醫療、歐普康視等多股漲停。半導體、家電、影視等類股跌幅居前。 北上資金午前由淨流出轉為淨流入，淨流入金額超人民幣1,700萬元。 (工商 ) #滬指 #午間 #收盤 #創業板 #類股 也許您會感興趣 推薦閱讀 創業板註冊制 傳8月有影 18:152020/05/10 財經 深交所創業板註冊制 預計8月推出 19:382020/05/10 兩岸 Q1業績快報－裕民淨損3.87億 樂觀後市反彈 04:102020/05/11 證券．權證 《盤後解析》電流強勁 年線到手 15:232020/05/11 財經 滬指近平收 站上2,900關口 15:502020/05/11 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:542020/05/11 財經 恒指午盤收跌438點 12:492020/05/12 財經 A股早盤走疲 滬指午盤收跌0.59％ 12:482020/05/12 財經 滬指收跌0.1％ 創業板V型反彈漲1％ 15:522020/05/12 財經 滬指B股跳水 七年新低 04:102020/05/13 全球財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 【神秘鞋王1】庫克勒令製鞋「蘋果化」 寶成後再傳鞋王裁員3萬人 - 財經 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 1分鐘讀財經》驚！亞洲爆第2波疫情 陸韓日確診回升 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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