滬深股指早盤弱勢震盪，創業板指成功翻紅。截至午間收盤，滬指報2,886.22點，跌0.18％；深成指報11,008.71點，跌0.06％，創業板指報2,132.02點，漲0.37％。

從盤面上看，食品飲料類股領漲滬深兩市，白酒股集體飄紅。醫藥類股午前走強，英科醫療、歐普康視等多股漲停。半導體、家電、影視等類股跌幅居前。

北上資金午前由淨流出轉為淨流入，淨流入金額超人民幣1,700萬元。

(工商 )

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