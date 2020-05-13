萬華 警方 強力執法 踹頭（來源：黑色豪門企業臉書）

一對喝到爛醉的情侶，今天凌晨1時許，從新北市五股區搭計程車返家。行經北市忠孝西路與西寧南路口時，2人突然「起酒肖」，從後座攻擊運將，警方獲報到場，2人連員警一起打。1名男警遭辱罵、攻擊，手腳挫傷，一時情緒失控，踹了醉女頭部一腳，遭一旁民眾錄影。

萬華分局警方表示，毆打駕駛和員警的2名乘客，均以涉嫌妨害公務及傷害罪嫌法辦。至於施暴已遭壓制民眾的員警，情緒失控導致執法過當，欠缺專業度，將秉公處理、絕不護短，全案調查後將嚴懲相關人員，也將加強教育，以維護警員執勤的威信及合法性。

網友今天凌晨在臉書社團《黑色豪門企業》發布影片並表示，北市萬華區西寧南路上疑發生警方強力執法並踹頭事件，從影片中可看到，2名員警將一名短裙女壓制在地，其中一名員警出手拍她頭部和還出腳踹頭。

據悉，這對爛醉的情侶為21歲的施女與44歲的宋男，在計程車上攻擊司機，轄區西門町派出所2名員警到場處理，2人連員警也打，還不斷辱罵三字經。

翁姓員警遭襲後，將施女壓制在地，但過程中因施女強力反抗掙扎，同時嘴上仍不斷辱罵，翁員一時情緒失控出手拍打、腳踹施女頭部。

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(中時電子報)