台北市萬芳高中在母親節舉行地理老師甄選複試，共有180名老師參加筆試，最後僅剩9位老師進入試教，該校老師廖振順擔任試教評審，他在臉書上爆料指出，評審從9位老師中打出成績，也選擇了優秀的老師，但最後校方卻公布「從缺」踐踏甄選教師的權益；校方對此則回應，一切遵從程序和委員分數安排。

萬芳高中剛舉辦完地理老師甄選，廖振順就在臉書貼文指出，負責評審試教的委員則有5位，其中2位是本校老師包括他在其中，另外3位則是外聘老師。廖說，5位評審的專業程度應無罣礙，評審也都依其專業盡責地打出了分數，最後選出共同認可的優秀教師，最後校方卻公告「從缺」。

廖振順說，他無法說出非他權責所及的「內幕」，痛心180名參加甄選的教師權益被踐踏，也痛心本校校譽如此被折損，最後廖也提醒，來試教的老師，「有知道您的複試成績的權益」。

萬芳高中祕書鄭士銘指出，程序都是公開透明，通過筆試後就會進入試教，這次取前8名，但因有同分所以採9名，除了試教外還有口試，所以在口試的部分9位老師因未達門檻，所以校方決定從缺，並沒有內定問題，一切都是依委員打分數，都有照簡章來走，簡章也有說明可能會有從缺。

北市教育局主任祕書陳素慧回應，針對萬芳高中的部分已派督學到校了解，這次有9名老師進入試教階段，最後結果卻從缺的狀況很少見，除非是特殊的職業類科目，才會出現從缺的狀況。

(中時 )