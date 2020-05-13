白河廣蓮里居民拉起白布條抗議，要養雞場滾出去。（莊曜聰攝）

養雞業者欲解釋，遭抗議民眾大聲回嗆。（莊曜聰攝）

白河區廣蓮里逾百名民眾，13日前往當地一處興建中的養雞場抗議，手持抗議布條跟看板的群眾大聲怒吼，地方要發展觀光、顧環境，憂心惡臭汙染，要業者聽到他們的心聲，希望相關單位撤銷建照，雖然業者試圖解釋，現場民眾直白回嗆「要養就在你家養」、「來這邊住住看」，加上天氣炎熱，場面一度僵持不下，白河警分局也出動50餘警力維持秩序。

徐姓民眾表示，白河區有林初埤木棉道、蓮花景點等，養雞場距離這些景點不遠，包括臭味、粉塵細毛等都會造成汙染，難道要讓遊客聞雞屎味倒胃口嗎？也有民眾說，業者連相關的環境改進計畫都沒有，怎麼能讓在地人認同，不能錢都業者賺，臭味讓居民聞，還有人說，若養雞場開張，就要抗爭到底，不排除到市政府倒雞糞。

據了解，廣蓮里原先就有不少雞、豬畜牧場，民眾偶爾會反應有難聞臭味，而這處遭民眾抗議的養雞場則是依原有規模擴建，南市府農業局指出，該場依中央相關法規申請，農業局依規定會辦相關權責局處審查，再予以核發「農地容許設置畜牧場同意」。

農業局表示，在地居民對該場設置完成後所造成的相關疑慮，未來將邀集行政院農業委員會畜產試驗所、學術單位等相關輔導單位，成立畜禽污染防治輔導團，於該場建設過程中，加強輔導，且目前總量管制，已暫停受理白肉雞及有色肉雞新設畜牧場，並協助原有畜牧場提升飼養管理、污染防治、生物安全效能，請民眾要保持理性。

(中時 )