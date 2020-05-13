台灣疫情較國際緩和，經濟部因應商務需求，已向中央流行疫情指揮中心提出縮短來台履約外國商務人士居家檢疫14天的天數；中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，縮短商務人士居家檢疫天數，要以各國疫情及防疫狀況進行評估。

現行政府只同意因商業履約並經核可後的外國人士來台來台，但入境後要居家檢疫14天，經濟部日前已向中央流行疫情指揮中心提出需求，希望在有配套的情況下，進 一步縮短檢疫期。

陳宗彥表示，放寬商務人士來台居檢，目前是討論的方向，中央流行疫情指揮中心現正蒐整各國資訊，包括當地疫情狀況，檢疫措施以及防疫的情形，畢竟台灣邊境管理十分重要。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，重大建設像是離岸風電等不能停，希望企業界告知相關需求，政府才能因應，據了解，經濟部已在了解公會等相關需求。

政院表示，是否進一步放寬，將由中央流行疫情指揮中心與跨部會討論商定。

(中時 )