隨著5月15日美國對華為臨時許可證限期將到期，市場有關美國將加大對大陸半導體代工廠限制的禁令聲再起。外傳美國將再向大陸晶片業者動手 對中芯國際等啟動無限追溯，不過，這項傳聞後來被指稱是謠傳。

中芯國際13日開盤後一度下跌逾2％，後來開低走高一度翻紅，上午盤下跌約0.48％。

據《科創板日報》報導，美國半導體設備製造商LAM（泛林半導體）和AMAT（應材公司）等公司發出信函，要求大陸國內從事軍民融合或為軍品供應積體電路的企業（如中芯國際和華虹半導體等），不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用積體電路，同時無限追溯機制生效。

不過，中信證券立即公開對媒體表示，美國對華半導體代工廠禁令系謠傳。中信證券電子組同時表示，一則未經證實的消息廣泛傳播，顯示了中美互信消失之後的杯弓蛇影。不論消息是否屬實，都會加速大陸半導體設備、材料、製造領域的國產化替代。

(旺報 )