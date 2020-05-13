台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.63%下調至12.3%，調降幅度為0.33個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.83%%下調至13.52%，調降幅度為0.31個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.51%下調至1.5%，下修0.01個百分點。台股在3項指數權重均遭調降。

受到新冠疫情衝擊，全球股市在第一季大幅震盪；近期疫情趨緩後，各國政府無不全力拚經濟，美國救市資金規模達2.2兆美元，德國1.2兆美元，歐洲的英國與法國也都在3700億美元以上，日本近2000億美元；台灣政府則預估要花1.5兆元台幣紓困及振興產業。

法人認為，全球解封，資本市場反彈，對台灣來說，至少有四大利多加持，讓台灣成為全球股市的耀眼明星。第一，台幣升值，資金悄悄往台灣移動。第二，低利環境，台灣高殖利率吸睛。第三，反中情緒高漲，台灣供應鏈關鍵角色浮現。第四，台灣成為全球創新可信賴的合作夥伴。

(時報資訊)